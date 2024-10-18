Комбата ТрО відсторонили після публікації про його зв'язки з "ДНР"

Командира 107 окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування після публікації ЗМІ про його зв'язки з так званою "ДНР".

Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ, hromadske

Деталі: 16 жовтня hromadske опублікувало матеріал про те, що Салаватов у 2014 році репостив проросійські та сепаратистські пабліки, а серед його контактів був співробітник так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР" та бойовик незаконного збройного формування. Видання також стверджувало, що в розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Салаватов ходив на так званий "референдум" — підтримувати "ДНР".

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У матеріалі також йшлося, що у внутрішній базі терористів, яку веде СБУ, поруч із прізвищем Салаватова стояла помітка "пособник бойовиків". Крім того, за даними видання, щодо нього були агентурні дані, згідно з якими теперішній комбат 10 років тому нібито пройшов табір підготовки в "ДНР" за спеціальністю "снайпер" і стояв на блокпостах бойовиків у районі Краматорська.

Увечері 17 жовтня Сили територіальної оборони опублікували повідомлення про відсторонення Салаватова.

Дослівно Сили тероборони: "В Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію.

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Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою. За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення".