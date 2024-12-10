Окупанти оголосили евакуацію в Єнакієвому, перед тим в мережі з'явилися відео вибухів на складі боєприпасів

У тимчасово окупованому Єнакієвому у Донецькій області пролунали вибухи ймовірно на складі боєприпасів російських загарбників, на об’єкті відбувається детонація. Окупаційна влада оголосила про евакуацію.

Джерело: Мілітарний, відео очевидців і представники окупантів у соцмережах

Деталі: Очевидці заявляють про удар ЗСУ по російському складу боєприпасів, а опубліковані кадри свідчать про детонацію.

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Місцеві гауляйтери оголосили евакуацію населення у цьому районі через загрозу від уламків детонуючих боєприпасів. Зокрема, так званий "мер" міста Сергій Божик на фоні звуків вибухів заявив, що людей вивезуть у "безпечне" місце.

Жителів довколишніх районів попросили утримуватися від наближення до вікон.

У місцевих пабліках пишуть, що це був склад боєприпасів російської окупаційної армії, розташований у приватному секторі неподалік військового полігону. За словами очевидців, на складі могла бути знача кількість різних боєприпасів.

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Єнакієве – одне з найбільших міст Донецької області, яке було ще з 2014 року окуповане російськими військами. Окупанти використовують місто як один з логістичних центрів та для розміщення техніки й особового складу та його навчання на прилеглих територіях.