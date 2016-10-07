Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США розглядають військові варіанти щодо Сирії, попри погрози Москви

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 03:21

Адміністрація США продовжить обговорення військових варіантів врегулювання ситуації в Сирії, незважаючи на коментарі російської сторони щодо готовності задіяти ППО по літаках міжнародні коаліції, якщо вони вдарятимуть по силах Асада.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо активні дискусії в уряді Сполучених Штатів щодо військових варіантів у Сирії", - зауважив представник Держдепу у відповідь на прохання прокоментувати заяви росіян.

Він підкреслив, що подібні випади Москви не можуть бути корисними для того, щоб просуватися в дипломатичному рішенні.

"Але росіяни говорять самі за себе", - зауважив Кірбі.

"Ми несемо відповідальність за сирійський народ, за наших союзників і партнерів, і ми сприймаємо цю відповідальність серйозно", - сказав речник Держдепартаменту США.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати не хочуть бачити ескалацію насильства або напруженості з РФ у цьому питанні.

"Ми продовжуємо вважати, що військове рішення не є правильним підходом", - зауважив Кірбі, повторивши, що Вашингтон вважає найкращим шляхом дипломатичний підхід і дипломатичне рішення.

Раніше Росія виступила з непрямою погрозою збивати американські літаки в Сирії, якщо ті будуть здійснювати удари по військах влади президента Сирії Башара аль-Асада, союзника Москви.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Теми: СШАСиріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України
У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16
Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: