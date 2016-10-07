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Рибалка розповів, чому зареєстрував свої торгові марки в офшорі

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 12:25

Депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка стверджує, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.

Про це він заявив у п'ятницю журналістам в кулуарах Ради.

"Ми платимо в Україні податки, підприємство зареєстроване в Україні... Справді торгові марки зареєстровані на іноземні компанії, тому що наша компанія і моя сім'я пережила три рейдерські атаки, у нас намагалися забрати бізнес", – сказав він.

Рибалка запевнив, що не є власником чи директором жодної компанії.

Як відомо, раніше програма "Схеми" виявила, що Рибалка реєстрував торгову марку "Семки" на офшорну кіпрську фірму.

Сам же Рибалка каже, що "з часу обрання в Верховну Раду не володіє і не має відношення до управління жодною компанією, всі доходи декларує відповідно до чинного законодавства, і не зобов'язаний знати всі подробиці бізнесу членів власної родини".

Депутат також заявив, що інформація щодо торгових марок "Семки" та "Semki" вийшла в ефірі зазначеної програми "в перекрученому вигляді".

Рибалка є одним з основних спонсорів партії Ляшка.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: офшориЛяшко Олег
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