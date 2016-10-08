Кернес розповів про стосунки з Коломойським та Хомутинніком

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не має стосунків з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це Кернес заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "112.Україна".

"Я не вважаю, що в мене є будь-які стосунки з Коломойським. Взагалі", - заявив він.

На питання щодо стосунків із партією "Відродження", яка його підтримує та лобіює у ВР, Кернес зазначив: "Так, це правда".

"Группа "Відродження лобіює інтереси міста Харкова. Я є міським головою Харкова. Я контактую з багатьма депутатами у групі "Відродження" у парламенті, починаючи від керівника цієї групи Віталія Хомутинніка", - зазначив Кернес.

На питання, яку роль у політиці відіграє Хомутиннік, який "перебуває у тіні, але є, напевне, одним з найвпливовіших людей у ВР", Кернес зауважив: "Думаю, що він затребуваний. Як людина і як народний депутат".

Як відомо, у жовтні 2015 року у Харкові за підсумками виборів Геннадія Кернеса було переобрано мером з результатом у 65,8% голосів, партія "Відродження", яку він представляв, взяоа 53,5% голосів виборців.

Ігоря Коломойського пов'язують із партією "Відродження", яка була зареєстрована у 2004 році екс-міністром транспорту Георгієм Кирпою та відновлена після розпаду Партії регіонів екс-регіоналами Антоном Яценком та Віталієм Хомутинніком. Останній - один з депутатів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня та є фігурантом антикорупційних розслідувань.

Інтерв'ю УП з мером Харкова - "В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса".

Українська правда