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У Росії працює 40% усіх трудових мігрантів з України - ЗМІ

Неділя, 9 жовтня 2016, 07:20

В Росії працює до 40% усіх трудових мігрантів з України, причому кожен п'ятий — без будь-яких правових підстав.

Про це йдеться у статті Юлії Самаєвої для DT.UA.

"Так, конфлікт на Сході позначився на лояльності українців до агресивного сусіда, з 2014 р. кількість наших співгромадян, які відвідують РФ, скорочується. 2013-го понад 6 млн українців відвідали РФ, 2015-го — уже трохи більше 4 млн. Але все одно це друга за відвідуваністю українцями країна", - йдеться у статті.

На даний момент, за даними Міграційної служби РФ, на території Росії перебуває 2,1 млн українців працездатного віку.

Як пише Самаєва, останнє дослідження трудової міграції в Україні проводилося 2012-го Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи і Держстатом.

Мігрант, який шукає роботу в РФ, — це чоловік, переважно з сільської місцевості (понад 60%), зайнятий важкою фізичною працею, який часто працює нелегально (понад 20%) і виїжджає на заробітки на кілька місяців.

Найчастіше це житель однієї із західних областей (понад 70%). Утім, експерти банківського сектора зазначають, що нинішнього року лише 20–25% грошових переказів із РФ, через платіжні системи та картки, спрямовуються в західні області України.

"Звичайно, у голові не дуже вкладається той факт, що поки одні відправляються добровольцями на Донбас, інші їдуть будівельниками в Ростов. Але українська влада — не окресливши жорстких меж конфлікту, постійно шукаючи компроміси та зубами вчепившись у "липецькі фабрики", — від самого початку формувала в населення гібридне ставлення до того, що відбувається. І тепер жінки, які зустрічають на колінах труни з односельчанами з АТО, без сумнівів відпускають чоловіків штукатурами в Смоленськ", - пише Самаєва.

Як відомо, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Верховна Рада мала у четвер, 6 жовтня, розглянути проект постанови про запровадження візового режиму з РФ, але депутатам на це не вистачило часу.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Теми: Росія
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