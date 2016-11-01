Мельничук скоротить кількість своєї готівки з трильйона на мільйони

Депутат Верховної Ради Сергій Мельничук (група "Воля народу") має намір виправити зазначений в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівки з 1 трильйона гривень на 10 млн гривень.

Про це він повідомив журналістам у вівторок, передають Українські Новини.

"Один трильйон гривень був спробою залучення світового співтовариства до ситуації з деклараціями... На момент 1 січня 2016 року в мене було близько 10 млн (гривень) готівкою", - сказав він.

Мельничук зазначив, що він намагався внести зміни в декларацію ще 30 жовтня, але станом на сьогодні так і не зміг цього зробити.

Він пояснює походження коштів доходами від бізнесу, яким він займався після звільнення від служби в Збройних силах.

Також депутат зазначив, що наразі він подав заяву в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із проханням внести зміни в декларацію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мельничук задекларував 1 трильйон гривень готівки у 2015 році.