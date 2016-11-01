Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситнику вручили документ із звинуваченнями на адресу Гонтаревої

Вівторок, 1 листопада 2016, 14:13

Вкладники українських банків, які втратили свої депозити вручили голові Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику заяву про скоєння злочину вищими посадовими особами Нацбанку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", документ також підписали 35 народних депутатів. Один з них, представник "Батьківщини" Ігор Луценко, вручив його Ситнику.

"Ми зараз йдемо подавати заяву про злочин, вручимо його особисто в руки пану Ситнику разом з буклетом про Гонтареву. Всі розуміли, що впаде Дельта банк, що впаде банк "Михайлівський". Це прекрасно знала сама Гонтарева", – сказав Луценко, виступаючи на мітингу, організованому обдуреними вкладниками банків біля стін НАБУ у вівторок.

За його словами, багато парламентаріїв намагаються усунути Гонтареву з 2015 року, але цьому процесу заважав сильний опір з боку влади та наглядових органів, який "важко було побороти". Зараз, за його словами, в питанні необхідності негайної відставки чинної глави НБУ є розуміння і в депутатів, і у громадськості.

Ситник прийняв документ і заявив, що постраждалі вкладники не є прямою компетенцією НАБУ, але сказав, що його відомство розслідує висновок рефінансування з ліквідованих банків.

"Ми бачимо, що майже всі банки, вкладники яких прийшли сьогодні, отримували рефінансування. І ці гроші йшли через латвійські або австрійські банки. Це державні гроші і, можливо, до цього причетні посадові особи НБУ", – зазначив директор НАБУ і пообіцяв вивчити документ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваСитникНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Гонтарева
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
НБУ відсторонив керівництво "дочки" російського банку
СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука
Останні новини
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
Усі новини...
Реклама: