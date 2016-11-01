Ситнику вручили документ із звинуваченнями на адресу Гонтаревої
Вкладники українських банків, які втратили свої депозити вручили голові Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику заяву про скоєння злочину вищими посадовими особами Нацбанку.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", документ також підписали 35 народних депутатів. Один з них, представник "Батьківщини" Ігор Луценко, вручив його Ситнику.
"Ми зараз йдемо подавати заяву про злочин, вручимо його особисто в руки пану Ситнику разом з буклетом про Гонтареву. Всі розуміли, що впаде Дельта банк, що впаде банк "Михайлівський". Це прекрасно знала сама Гонтарева", – сказав Луценко, виступаючи на мітингу, організованому обдуреними вкладниками банків біля стін НАБУ у вівторок.
За його словами, багато парламентаріїв намагаються усунути Гонтареву з 2015 року, але цьому процесу заважав сильний опір з боку влади та наглядових органів, який "важко було побороти". Зараз, за його словами, в питанні необхідності негайної відставки чинної глави НБУ є розуміння і в депутатів, і у громадськості.
Ситник прийняв документ і заявив, що постраждалі вкладники не є прямою компетенцією НАБУ, але сказав, що його відомство розслідує висновок рефінансування з ліквідованих банків.
"Ми бачимо, що майже всі банки, вкладники яких прийшли сьогодні, отримували рефінансування. І ці гроші йшли через латвійські або австрійські банки. Це державні гроші і, можливо, до цього причетні посадові особи НБУ", – зазначив директор НАБУ і пообіцяв вивчити документ.