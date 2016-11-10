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Путін: Росія готова повністю відновити відносини з США

Четвер, 10 листопада 2016, 01:50
Путін: Росія готова повністю відновити відносини з США

Росія готова здійснити свою частину заходів для відновлення відносин зі США.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, після перемоги Дональда Трампа у виборах президента США, передає Reuters.

Приймаючи вірчі грамоти нових послів іноземних держав в Росії, Путін сказав, що він чув заяви кампанії Трампа з приводу поліпшення відносин з Москвою. За його словами, Росія готова зробити свою частину заходів для досягнення цієї мети, але визнає, що це не буде легко.

Поліпшення відносин піде на користь і Росії, і США, додав він.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін одним з перших привітав Трампа з перемогою. Депутати Держдуми зустріли звістку про цю перемогу оплесками, а Володимир Жириновський влаштував у Думі бенкет.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампПутінСШАРосія
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