В США проходят демонстрации против победы Трампа

Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Нью-Йорка и других городов в знак протеста против победы Дональда Трмпа в выборах президента США.

Об этом пишет NBC.

Сотни людей собрались в районе Юнион-сквер в Нью-Йорке, несмотря на дождь, скандируя "Не мой президент" и "Берни". Другая группа собралась на площади Колумба с лозунгами "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!".

Демонстранты намерны пикетировать здание Трамп-тауэр, расположенное в центре города.

Сообщается, что протестующие столкнулись с угрозами арестов в связи с тем что, люди заблокировали проезжую часть.

Подобные акции состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.

More marching down Michigan Avenue pic.twitter.com/nHzWRy9qc9 — Dawn Rhodes (@rhodes_dawn) 10 листопада 2016 р.

Несмотря на то, что Трамп прожил всю жизнь в Нью-Йорке, он проиграл в каждом районе города, кроме Стейтон-Айленд.