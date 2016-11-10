МЗС: зволікання ЄС із безвізовим режимом є неприпустимим

Те, що в Євросоюзі відкладають рішення щодо безвізового режиму для громадян України є неприпустимим.

Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила у розмові з головою представництва Європейського союзу в Україні Юґом Мінґареллі, повідомляє прес-служба МЗС.

Зеркаль наголосила Мінґареллі, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, що підтвердила своїм звітом Європейська комісія ще 18 грудня 2015 року.

"У цьому зв’язку Україна розраховує, що інституції та держави-члени ЄС докладуть додаткових зусиль для схвалення законодавчої пропозиції щодо надання українським громадянам права на короткострокові безвізові поїздки до країн ЄС уже найближчим часом, безвідносно до процесу узгодження в середині ЄС механізму тимчасового припинення безвізового режиму", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, голосування питання про скасування візових вимог для українців не внесено до порядку денного пленарної сесії Європарламенту в листопаді.

Президент Європейської ради Дональд Туск у розмові з президентом України Петром Порошенком 28 жовтня наголосив, що перед наданням Україні безвізового режиму ЄС має завершити внутрішні процедури.

Як повідомлялося, подальшого прогресу щодо безвізового режиму для України не буде, доки не буде схвалено новий механізм призупинення безвізових режимів.