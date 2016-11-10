МИД: промедление ЕС с безвизовым режимом недопустимо

То, что в Евросоюзе откладывают решение о безвизовом режиме для граждан Украины, является недопустимым.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила в разговоре с главой представительства Европейского союза в Украине Юґом Мингарелли, сообщает пресс-служба МИД.

Зеркаль подчеркнула Мингарелли, что Украина выполнила все критерии Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, что подтвердила своим отчетом Европейская комиссия еще 18 декабря 2015.

"В этой связи Украина рассчитывает, что институты и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для принятия законодательного предложения о предоставлении украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования в середине ЕС механизма приостановления безвизового режима", - говорится в сообщении.

Как известно, голосование вопроса об отмене визовых требований для Украинской не внесено в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре.

Президент Европейского совета Дональд Туск в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко 28 октября отметил, что перед предоставлением Украине безвизового режима ЕС должен завершить внутренние процедуры.

Как сообщалось, дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов.