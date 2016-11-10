Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: промедление ЕС с безвизовым режимом недопустимо

Четверг, 10 ноября 2016, 04:53
МИД: промедление ЕС с безвизовым режимом недопустимо

То, что в Евросоюзе откладывают решение о безвизовом режиме для граждан Украины, является недопустимым.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила в разговоре с главой представительства Европейского союза в Украине Юґом Мингарелли, сообщает пресс-служба МИД.

Зеркаль подчеркнула Мингарелли, что Украина выполнила все критерии Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, что подтвердила своим отчетом Европейская комиссия еще 18 декабря 2015.

"В этой связи Украина рассчитывает, что институты и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для принятия законодательного предложения о предоставлении украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования в середине ЕС механизма приостановления безвизового режима", - говорится в сообщении.

Как известно, голосование вопроса об отмене визовых требований для Украинской не внесено в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре.

Президент Европейского совета Дональд Туск в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко 28 октября отметил, что перед предоставлением Украине безвизового режима ЕС должен завершить внутренние процедуры.

Как сообщалось, дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов.

Темы: МИДЕСвизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
МИД
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: