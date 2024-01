У Сіетлі поруч з мітингом проти Трампа стріляли

У середу ввечері за місцевим часом в центрі Сіетла, штат Вашингтон, неподалік від місця, де проходив "антітрампівській" мітинг, невідомий відкрив стрілянину по людях.

Про це пише Seattle Times, передає Уніан.

П'ятеро людей поранені. Двоє чоловіків в критичному стані, ще двоє постраждалих - у важкому.

Як повідомили в місцевій поліції, стрілянина сталася близько 7 вечора на великій автобусній зупинці.

Scene. Sidewalk where 5 people were shot earlier, medics flooded area. Authorities say road will be closed for hours to investigate pic.twitter.com/9hgW58gu1c