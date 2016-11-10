Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сиэтле рядом с митингом против Трампа стреляли

Четверг, 10 ноября 2016, 07:40

В среду вечером по местному времени в центре Сиэтла штат Вашингтон неподалеку от места, где проходил "антитрамповский" митинг, неизвестный открыл стрельбу по людям.

Об этом пишет Seattle Times, передает Униан.

Пять человек ранены. Двое мужчин в критическом состоянии, еще двое пострадавших – в тяжелом.

 
Jordan Pickett

Как сообщили в местной полиции, стрельба произошла около 7 вечера на крупной автобусной остановке.

По словам очевидцев, люди спорили, злоумышленник начал отходить от них, а потом повернулся и открыл огонь. Как минимум один пострадавший, скорее всего, был посторонним человеком.

Ранее сообщалось, что стихийные демонстрации прошли в десятках городов, в частности в Лос-Анджелесе и Портленде. В Вашингтоне под Белым домом еще утром собралось больше 5 сотен возмущенных результатами выборов американцев.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: