В Сиэтле рядом с митингом против Трампа стреляли

В среду вечером по местному времени в центре Сиэтла штат Вашингтон неподалеку от места, где проходил "антитрамповский" митинг, неизвестный открыл стрельбу по людям.

Об этом пишет Seattle Times, передает Униан.

Пять человек ранены. Двое мужчин в критическом состоянии, еще двое пострадавших – в тяжелом.

Scene. Sidewalk where 5 people were shot earlier, medics flooded area. Authorities say road will be closed for hours to investigate pic.twitter.com/9hgW58gu1c — Jessica Lee (@jessleeST) November 10, 2016

Как сообщили в местной полиции, стрельба произошла около 7 вечера на крупной автобусной остановке.

По словам очевидцев, люди спорили, злоумышленник начал отходить от них, а потом повернулся и открыл огонь. Как минимум один пострадавший, скорее всего, был посторонним человеком.



Ранее сообщалось, что стихийные демонстрации прошли в десятках городов, в частности в Лос-Анджелесе и Портленде. В Вашингтоне под Белым домом еще утром собралось больше 5 сотен возмущенных результатами выборов американцев.