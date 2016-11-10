Бойовики не пропускають людей навпроти пункту "Гнутове"

10 листопада навпроти контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове" бойовики не розпочали пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п. Октябр.

За інформацією Державної прикордонної служби України, незаконні збройні формування хочуть звинуватити підрозділи Збройних сил України в обстрілах селища.

Станом на 9:20 четверга "російські найманці не пропустили жодного автомобіля ні на в'їзд, ні на виїзд".

У КПВВ "Гнутове" на цей час на виїзному напрямку перебуває 40 автівок і 30 осіб, які йдуть пішки.