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Бойовики не пропускають людей навпроти пункту "Гнутове"

Четвер, 10 листопада 2016, 08:48

10 листопада навпроти контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове" бойовики не розпочали пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п. Октябр.

За інформацією Державної прикордонної служби України, незаконні збройні формування хочуть звинуватити підрозділи Збройних сил України в обстрілах селища.

Станом на 9:20 четверга "російські найманці не пропустили жодного автомобіля ні на в'їзд, ні на виїзд".

У КПВВ "Гнутове" на цей час на виїзному напрямку перебуває 40 автівок і 30 осіб, які йдуть пішки. 

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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