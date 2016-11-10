Боевики не пропускают людей напротив пункта "Гнутово"

10 ноября напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" боевики не начали пропуск людей и транспортных средств через линию размежевания на своем блокпосту в н.п. Октябрь.

По информации Государственной пограничной службы Украины, незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в обстрелах поселка.

По состоянию на 9:20 четверга "российские наемники не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд".

В КПВВ "Гнутово" на это время на выездном направлении находится 40 автомобилей и 30 человек, которые идут пешком.