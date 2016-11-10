Власнику будинку для літніх у Літочках оголосили підозру за пожежу

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі у будинку для літніх осіб у селі Літочки на Київщині 29 травня, коли загинули 18 осіб.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура за матеріалами прокуратури Київської області.

Власнику будинку для літніх осіб оголошено підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Слідчі встановили, що "внаслідок злочинної самовпевненості та недотримання правил пожежної безпеки 40-річним підозрюваним, приблизно о 3 годині ранку в житловій приватній будівлі, яка належить підозрюваному та використовувалася в якості пансіонату для людей похилого віку, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 18 осіб та одній особі заподіяно тілесні ушкодження".

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України підозрюваному, його захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Після цього звинувачувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.