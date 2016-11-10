Владельцу дома для престарелых в Литочках объявили подозрение за пожар

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту пожара в доме для престарелых в селе Литочки Киевской области 29 мая, когда погибли 18 человек.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура по материалам прокуратуры Киевской области.

Владельцу дома для престарелых объявлено подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Следователи установили, что "вследствие преступной самоуверенности и несоблюдения правил пожарной безопасности 40-летним подозреваемым, приблизительно в 3 часа утра в жилом частном здании, которое принадлежит подозреваемому и использовалась в качестве пансионата для людей преклонного возраста, возник пожар, вследствие которого погибло 18 человек и одному человеку причинены телесные повреждения".

Согласно требованиям ст. 290 КПК Украины подозреваемому, его защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования, открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.

Подозреваемому угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.