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Головний поліцейський Рівненщини пішов у відставку

Четвер, 10 листопада 2016, 10:23

10 листопада, начальник Головного управління Національної поліції в Рівненській області Сергій Князєв пішов у відставку в зв’язку із призначенням на іншу посаду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Князєв подякував колективу за спільну роботу і заявив, що залишився нею задоволений.

"Мені було з вами комфортно працювати. Ви справжній, міцний колектив. Ви одні із перших пройшли процеси реформування поліції, які змінюють підрозділ, змушують прислуховуватися до суспільства. Суспільство ж, своєю чергою, повинно прислухатись і до проблем підрозділу", – сказав він.

З липня 2015 року до квітня 2016 Князєв очолював закарпатську поліцію.

Українська правда

Теми: Рівненська областьполіція
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