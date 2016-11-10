Главный полицейский Ровенской области ушел в отставку
Четверг, 10 ноября 2016, 10:23
10 ноября, начальник Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Сергей Князев ушел в отставку в связи с назначением на другую должность.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Князев поблагодарил коллектив за совместную работу и заявил, что остался ею доволен.
"Мне было с вами комфортно работать. Вы настоящий, крепкий коллектив. Вы одни из первых прошли процессы реформирования полиции, которые меняют подразделение, заставляют прислушиваться к обществу. Общество же, в свою очередь, должно прислушиваться и к проблемам подразделения", – сказал он.
С июля 2015 года до апреля 2016 Князев возглавлял закарпатскую полицию.
Украинская правда