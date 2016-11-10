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Главный полицейский Ровенской области ушел в отставку

Четверг, 10 ноября 2016, 10:23

10 ноября, начальник Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Сергей Князев ушел в отставку в связи с назначением на другую должность.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Князев поблагодарил коллектив за совместную работу и заявил, что остался ею доволен.

"Мне было с вами комфортно работать. Вы настоящий, крепкий коллектив. Вы одни из первых прошли процессы реформирования полиции, которые меняют подразделение, заставляют прислушиваться к обществу. Общество же, в свою очередь, должно прислушиваться и к проблемам подразделения", – сказал он.

С июля 2015 года до апреля 2016 Князев возглавлял закарпатскую полицию.

Украинская правда

Темы: Ровенская областьполиция
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