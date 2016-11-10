Адвокат розповів, як в РФ склепали справу про "бойовиків" Яценюка і Яроша

Російський адвокат українських політв'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка Ілля Новіков заявляє, що спочатку ця справа мала бути справою Дмитра Яроша.

Про це заявив російський адвокат українських політв'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка Ілля Новіков 24 каналу.

"Ця історія починалася в лютому 2014 року, якщо не раніше. Тоді Ярош був в Росії головним пугалом - якщо у нас буде Майдан, то в Москву прийде Ярош і їстиме дітей. Різними каналами йому передавалися сигнали з Росії, з ним хочуть говорити . Мовляв, раз Ви настільки сильні, що скинули Януковича, то Ви - нова сила, і ми хочемо, щоб тепер Ви були нашим Януковичем", - пояснив він.

Не знаю, в яких словах домовлялися, але думка була така, що "приїжджайте, є про що поговорити".

"Яроша готувалися відразу ж заарештувати на кордоні і мати готову кримінальну справу, яку відразу можна вивести в паблік і сказати, що ось у нас показовий процес над фашистами - він воював у нас в Чечні, через 20 років ми його взяли і справедливість торжествує", - розповів Новіков.

Він пояснив, що існуючу справу стосовно російських солдатів і офіцерів, які були вбиті в Грозному в новорічних боях з 1994 на 1995 рік, вирішили прив'язати до нових обставин.

Тому виникла ідея "створити" певний український батальйон "з українськими нацистами", які приїхали воювати в Чечні проти росіян.

За словами адвоката, для реалізації цього плану з колонії витягли раніше судимого Малофєєва, який в режимі нон-стоп почав давати свідчення про те, що він нібито воював у складі українського підрозділу "Вікінг" в Чечні.

"У Чечні такого батальйону не було. Була якась група "Вікінг", не впевнений, що батальйонного масштабу, в Придністров'ї. Тобто, взагалі в іншому місці, з іншого приводу і в іншому році. Але щоб добро просто так не пропадало, вирішили, що в Чечні теж намалюють "Вікінг" ... Малофєєв став говорити, що була українська група "Вікінг", він там був, там був Музичко, головним в групі був Ярош", - розповів Новіков.

"Факт, що тоді у свідченнях Малофєєва прізвища Карпюка не було. Як і прізвища Кліха. Зате там був Яценюк. Ось на його свідченнях намалювали таку групу: Музичко, Ярош, брати Тягнибоки, Корчинський, Мазур "Тополя" і Яценюк", - розповів Новіков.

За його словами, Яценюк туди затесався, бо його вважали лідером Майдану.

"Прем'єр-міністром він на той момент не був. Якби він вже був прем'єром, можливо, його б не стали туди вмальовувати. Але на той момент вирішили, що начальству буде приємно, якщо в купі в цій справі буде ще і Яценюк, які не особливо замислюючись над тим, ким він був під час першої чеченської війни і що робив", - пояснив він.