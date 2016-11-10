Адвокат рассказал, как в РФ стряпали дело о "боевиках" Яценюке и Яроше

Российский адвокат украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка Илья Новиков заявляет, что изначально это дело должно было быть делом Дмитрия Яроша.

Об этом заявил российский адвокат украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка Илья Новиков 24 каналу.

"Эта история начиналась в феврале 2014 года, если не раньше. Тогда Ярош был в России главным пугалом – если у нас будет Майдан, то в Москву придет Ярош и будет есть детей. По разным каналам ему передавались сигналы из России, с ним хотят говорить . Мол, раз Вы настолько сильны, что сбросили Януковича, то Вы – новая сила, и мы хотим, чтобы теперь Вы были нашим Януковичем", – пояснил он.

Не знаю, в каких словах договаривались, но мысль была такая, что "приезжайте, есть о чем поговорить".

"Яроша готовились сразу же арестовать на границе и иметь готовое уголовное дело, которое сразу можно вывести в паблик и сказать, что вот у нас показательный процесс над фашистами – он воевал у нас в Чечне, через 20 лет мы его взяли и справедливость торжествует", – рассказал Новиков.

Он пояснил, что существующее дело в отношении российских солдат и офицеров, которые были убиты в Грозном в новогодних боях с 1994 на 1995 год, решили привязать к новым обстоятельствам.

Поэтому возникла идея "создать" некий украинский батальон "с украинскими нацистами", которые приехали воевать в Чечне против русских.

По словам адвоката, для реализации этого плана из колонии вытащили ранее судимого Малофеева, который в режиме нон-стоп начал давать показания о том, что он якобы воевал в составе украинского подразделения "Викинг" в Чечне.

"В Чечне такого батальона не было. Была какая-то группа "Викинг", не уверен, что батальонного масштаба, в Приднестровье. То есть, вообще в другом месте, по другому поводу и в другом году. Но чтобы добро просто так не пропадало, решили, что в Чечне тоже нарисуют "Викинг"... Малофеев стал говорить, что была украинская группа "Викинг", он там был, там был Музычко, главным в группе был Ярош", - рассказал Новиков.

"Факт, что тогда в показаниях Малофеева фамилии Карпюка не было. Как и фамилии Клиха. Зато там был Яценюк. Вот на его показаниях нарисовали такую группу: Музычко, Ярош, братья Тягныбоки, Корчинский, Мазур "Тополя" и Яценюк", — рассказал Новиков.

По его словам, Яценюк туда затесался, так как его считали лидером Майдана.

"Премьер-министром он на тот момент не был. Если бы он уже был премьером, возможно, его бы не стали туда врисовывать. Но на тот момент решили, что начальству будет приятно, если в куче в этом деле будет еще и Яценюк, не особо задумываясь над тем, кем он был во время первой чеченской войны и что делал",— пояснил он.