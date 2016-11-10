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В СБУ кажуть, що запобігли диверсії проти сил АТО

Четвер, 10 листопада 2016, 10:36

Співробітники Служби безпеки запобігли диверсії проти сил антитерористичної операції.у Новоайдарському районі на Луганщині.

Про це інформує в четвер прес-центр СБУ.

На околиці села Кримське правоохоронці виявили елемент бойової частини ракети зенітно-ракетного комплексу 2К12 "Куб", обладнаний детонатором. Підходи до ракети були заміновані п’ятьма протипіхотними мінами натискної дії.

Вибуховий пристрій був закладений близько до дороги, якою пересуваються техніка та особовий склад сил антитерористичної операції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за  ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні оперативні дії для встановлення терористів, причетних до закладання вибухівки, зазначають в СБУ.

Теми: СБУтероризмЛуганська область
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