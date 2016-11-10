В СБУ говорят, что пресекли диверсию против сил АТО

Сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсию против сил антитеррористической операции.в Новоайдарском районе на Луганщине.

Об этом информирует в четверг пресс-центр СБУ.

На окраине села Крымское правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", оснащенный детонатором. Подходы к ракете были заминированы пятью противопехотными минами нажимного действия.

Взрывное устройство было заложено возле дороги, по которой передвигаются техника и личный состав сил антитеррористической операции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативные действия для установления террористов, причастных к закладке взрывчатки, отмечают в СБУ.