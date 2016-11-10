ДемАльянс вимагає, щоб НАЗК перевірило е-декларації 100 чиновників

Партія Демократичний альянс звертається до Національного агентства з питань запобігання корупції з вимогою почати перевірку достовірності даних про задеклароване майно держслужбовців, які мають найбільший вплив на прийняття державних рішень.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій у четвер.

"Ми вважаємо неприйнятним і неприпустимим формальний підхід до кричущої невідповідності доходів, видатків та майна держслужбовців. У той же час ми проти виборчої перевірки за прізвищами, ознаками партійної приналежності і т. д", – зазначає зокрема член ДемАльянсу Мустафа Найєм.

За словами депутата, суспільство не повинно стати свідком амністії та легалізації награбованого.

Таким чином, ДемАльянс звернувся до НАЗК з вимогою здійснити першочергову перевірку даних електронних декларацій та законності походження стану тих держслужбовців, хто в силу своїх повноважень мають найбільший вплив на прийняття державних рішень, а також формування і реалізацію державної політики.

А саме президента України, керівництва Верховної Ради і парламентських комітетів, всього складу Кабінету міністрів, голів Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Національного банку, Державної фіскальної служби, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії.

А також – голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Служби безпеки, Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Верховного Суду, генерального прокурора, директора Національного антикорупційного бюро та секретаря РНБО.

Результати цього аналізу мають стати основою для подальшої перевірки законності походження майна зазначених держчиновників з боку НАБУ.

Всього – 100 посадових осіб, результати перевірок яких повинні бути публічними, підкреслюють в ДемАльянсі.