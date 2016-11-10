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ДемАльянс требует, чтобы НАПК проверило декларации 100 чиновников

Четверг, 10 ноября 2016, 11:15

Партия Демократический альянс обращается к Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции с требованием начать проверку достоверности данных о задекларированном имуществе госслужащих, которые имеют наибольшее влияние на принятие государственных решений.

Об этом идет речь в заявлении партии, обнародованном в четверг.

"Мы считаем неприемлемым и недопустимым формальный подход к вопиющему несоответствию доходов, расходов и имущества госслужащих. В то же время мы против избирательной проверки по фамилиям, признакам партийной принадлежности и т.д", – отмечает в частности член ДемАльянса Мустафа Найем.

По словам депутата, общество не должно стать свидетелем амнистии и легализации награбленного.

Таким образом ДемАльянс обратился к НАПК с требованием осуществить первоочередную проверку данных электронных деклараций и законности происхождения состояния тех госслужащих, кто в силу своих полномочий имеют наибольшее влияние на принятие государственных решений, а также формирование и реализацию государственной политики.

А именно президента Украины,­ руководства Верховной Рады и парламентских комитетов, всего состава Кабинета министров, глав Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Национального банка, Государственной фискальной службы, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии.

А также – главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Службы безопасности, Конституционного Суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Верховного Суда, генерального прокурора, директора Национального антикоррупционного бюро и секретаря СНБО.

Результаты этого анализа должны стать основанием для дальнейшей проверки законности происхождения имущества указанных госчиновников со стороны НАБУ.

Всего – 100 должностных лиц, результаты проверок которых должны быть публичными, подчеркивают в ДемАльянсе.

Темы: декларацииНАПК
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