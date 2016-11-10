Зниклий чеченець, який критикував Кадирова, попросив його не шукати

Зниклий житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов в четвер вийшов на зв'язок з російською правозахисницею Світланою Ганнушкиною.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, він повідомив, що "живий, здоровий, перебуває за межами Чечні і його не треба шукати".

Джалалдинов розповів, що покинув своє село в ніч з 2 на 3 листопада після того, як 2 листопада його з дружиною привезли в Грозний на зустріч до першого заступника міністра МВС республіки Апті Алаудинова.

"За словами Джалалдинова (зафіксовані на аудіо) Алаудинов погрожував, що якщо Джалалдинов не перестане порушувати проблеми свого села, то його спіткає та ж доля, що і вбитих Ямадаєвих, правозахисницю Наталію Естемірову і політика Бориса Нємцова", – повідомила Ганнушкіна.

Вона додала, що після зустрічі із заступником міністра у Джалалдинова і його сина відібрали паспорти, а телефон Джалалдинова начальник РВВС Шаройского відділу кинув у прірву, пригрозивши, що за телефоном може послідувати і сам чеченець.

"Після цього село Кенхи було взято, по суті, в облогу, по всьому селу і біля будинку Джалалдинова були виставлені пости поліції. Проте вночі Рамазану Джалалдинову вдалося непомітно вибратися з села і з ризиком для життя перейти гірський перевал Чентик, що з'єднує Чечні з Дагестаном", – додала вона.

За словами правозахисника, шукати втікача почали негайно, його родині погрожували, односельців обшукували.

"Пости спостереження були виставлені у будинку, в якому розташована редакція дагестанської газети "Чернетка", опублікувала квітневе звернення Рамазана Джалалдинова до президента Путіна", – додала вона.

Правозахисник переконана, що переслідування Джалалдинова пов'язано з намаганням заборонити йому донести до глави Чечні Рамзана Кадирова інформацію про те, що відбувається в селі Кенхи, зокрема, – що Алаудинов порушує дані Джалалдинову і кенхицам обіцянки (в частині отримання компенсацій, відновлення зруйнованого житла і відмови від кримінального переслідування самого Джалалдинова і його односельців, які підтвердили журналістам факти корупції в Шаройскому районі, які Джалалдинов озвучив у квітневому зверненні до Путіна).

Обіцянки давав особисто Кадиров при посередництві й під гарантії одного з найбільш авторитетних релігійних діячів Дагестану Хас-Магомеда Абубакарова, додала вона.

За словами Ганнушкиної, силовики двічі перешкоджали особистій зустрічі Джалалдинова з Кадировим, коли той відвідував Шаройский район.

Найближчим часом Джалалдинов має намір звернутися до Алаудинова з вимогою припинити переслідування його односельців, повернути паспорти його сім'ї та виконати усі обіцянки, дані главою Чечні щодо виплати належних кенхинцам компенсацій.

"Якщо позитивної реакції не послідує, Рамазан Джалалдинов має намір публічно звернутися з проханням до Рамазана Кадирова про відновлення його прав", – додала вона.

Як відомо, раніше односельці Джалалдинова повідомили, що він вийшов з дому вранці 6 листопада і не повернувся.

Джалалдинов став відомий на всю країну після того, як у відеоролику розповів про проблеми в рідному Шаройском районі: він заявив, зокрема, що багато будинків досі не відновлені після війни, також повідомив про корупції в районі.

На сім'ю Джалалдинова після відеозвернення напали невідомі. Їх вивезли з села і кинули на кордоні з Дагестаном. Згодом, сім'я Джалалдинова ховалася в Махачкалі. Їх будинок в селі Кенхи спалили. Досі не встановлено, хто це зробив.

У результаті сім'я Джалалдинова повернулася в село, а глава сім'ї вибачився перед главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Сам Кадиров звинувачував Джалалдинова в пособництві бойовикам.

У середу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков висловив сумнів у тому, що Джалалдинов зник, оскільки про це, за його словами, не повідомили його родичі.