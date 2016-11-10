Исчезнувший чеченец, критиковавший Кадырова, попросил его не искать

Пропавший житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов в четверг вышел на связь с российской правозащитницей Светланой Ганнушкиной.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, он сообщил, что "жив, здоров, находится за пределами Чечни и его не надо искать".

Джалалдинов рассказал, что покинул свое село в ночь с 2 на 3 ноября после того, как 2 ноября его с женой привезли в Грозный на встречу к первому заместителю министра МВД республики Апти Алаудинову.

"По словам Джалалдинова (зафиксированы на аудио) Алаудинов угрожал, что если Джалалдинов не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет та же учесть, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Эстемирову и политика Бориса Немцова", – сообщила Ганнушкина.

Она добавила, что после встречи с замминистра у Джалалдинова и его сына отобрали паспорта, а телефон Джалалдинова начальник РОВД Шаройского отдела кинул в пропасть, пригрозив, что за телефоном может последовать и сам чеченец.

"После этого село Кенхи было взято, по сути, в осаду, по всему селу и у дома Джалалдинова были выставлены посты полиции. Однако ночью Рамазану Джалалдинову удалось незаметно выбраться из села и с риском для жизни перейти горный перевал Чентык, соединяющий Чечню с Дагестаном", – добавила она.

По словам правозащитника, искать беглеца начали немедленно, его семье угрожали, односельчан обыскивали.

"Посты наблюдения были выставлены у здания, в котором расположена редакция дагестанской газеты "Черновик", опубликовавшей апрельское обращение Рамазана Джалалдинова к президенту Путину", – добавила она.

Правозащитник уверена, что преследование Джалалдинова связано с попыткой запретить ему донести до главы Чечни Рамзана Кадырова информацию о том, что происходит в селе Кенхи, в частности, – что Алаудинов нарушает данные Джалалдинову и кенхицам обещания (в части получения компенсаций, восстановления разрушенного жилья и отказе от уголовного преследования самого Джалалдинова и его односельчан, подтвердивших журналистам факты коррупции в Шаройском районе, которые Джалалдинов озвучил в апрельском обращении к Путину).

Обещания давал лично Кадыров при посредничестве и под гарантии одного из самых авторитетных религиозных деятелей Дагестана Хас-Магомеда Абубакарова, добавила она.

По словам Ганнушкиной, силовики дважды препятствовали личной встрече Джалалдинова с Кадыровым, когда тот посещал Шаройский район.

В ближайшее время Джалалдинов намеревается обратиться к Алаудинову с требованием прекратить преследования его односельчан, вернуть паспорта его семье и выполнить все обещания, данные главой Чечни в отношении выплаты положенных кенхинцам компенсаций.

"Если положительной реакции не последует, Рамазан Джалалдинов намерен публично обратиться с просьбой к Рамазану Кадырову о восстановлении его прав", – добавила она.

Как известно, ранее односельчане Джалалдинова сообщили, что он вышел из дому утром 6 ноября и не вернулся.

Джалалдинов стал известен на всю страну после того, как в видеоролике рассказал о проблемах в родном Шаройском районе: он заявил, в частности, что многие дома до сих пор не восстановили после войны, также сообщил о коррупции в районе.

На семью Джалалдинова после видеообращения напали неизвестные. Их вывезли из села и бросили на границе с Дагестаном. Впоследствии, семья Джалалдинова скрывалась в Махачкале. Их дом в селе Кенхи сожгли. До сих пор не установлено, кто это сделал.

В итоге семья Джалалдинова вернулась в село, а глава семьи извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Сам Кадыров обвинял Джалалдинова в пособничестве боевикам.

В среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что Джалалдинов исчез, поскольку об этом, по его словам, не сообщили его родственники.

Украинская правда