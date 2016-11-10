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Колега затриманих в Криму: Вони не диверсанти, а відомі аналітики

Четвер, 10 листопада 2016, 13:48

Затримані в анексованому Севастополі Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номуса".

Про це в коментарі для Крим.Реалії сказав колишній глава енергетичних програм центру "Номус" Михайло Гончар.

"Вони працювали безпосередньо в Севастополі над чорноморською проблематикою. Це відомі експерти. Якщо набрати в інтернеті, можна знайти їхні публікації і оцінки, коментарі. Це були публічні люди. У канон шпигунів і диверсантів це якось погано вписується ", - сказав Михайло Гончар.

У коментарі QirimInfo Гончар також розповів, що Штибліков і Бессарабов були друзями.

"Він (Бессарабов) так само (як і Штибліков) займався вивченням Чорноморської проблематики. Олексій і Дмитро місцеві, між собою вони дружили", - сказав він.

Гончар також розповів, що в 2016 року не зв'язувався зі Штибліковим и Бессарабова.

"У цьому році ми не зв'язувалися. У "Номос" було два офіси, один в Севастополі, один в Києві. Ми безумовно були знайомі, контактували. Центр випускав щоквартальний журнал "Чорноморська безпека". Дмитро в тому числі публікував там свої матеріали", - сказав він.

"Після окупації ми прийняли рішення не продовжувати роботу в Севастополі, оскільки потрібно було перереєструватися відповідно до російського законодавства. Після референдуму, коли діяльність центру була припинена, Дмитро там уже не працював", - додав Гончар.

На питання про третього фігуранта Володимира Дудка він нічого не зміг відповісти.

"З приводу Дудка нічого сказати можу. Це прізвище мені ні про що не говорить", - сказав він.

Українська правда

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