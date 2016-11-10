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Коллега задержанных в Крыму: они не диверсанты, а известные аналитики

Четверг, 10 ноября 2016, 13:48

Задержанные в аннексированном Севастополе Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номус".

Об этом в комментарии для Крым.Реалии сказал бывший глава энергетических программ центра "Номус" Михаил Гончар.

"Они работали непосредственно в Севастополе над черноморской проблематикой. Это известные эксперты. Если набрать в интернете, можно найти их публикации и оценки, комментарии. Это были публичные люди. В канон шпионов и диверсантов это как-то плохо вписывается", – сказал Михаил Гончар.

В комментарии QirimInfo Гончар также рассказал, что Штыбликов и Бессарабов были друзьями.

"Он (Бессарабов) так же (как и Штыбликов) занимался изучением Черноморской проблематики. Алексей и Дмитрий местные, между собой они дружили", - сказал он.

На вопрос о третьем фигуранте Владимире Дудко он ничего не смог ответить.

"По поводу Дудко ничего сказать могу. Эта фамилия мне ни о чем не говорит", - сказал он.

Он также рассказал, что в 2016 году не связыался со Штыбликовым ы Бессарабовым.

"В этом году мы не связывались. В "Номосе" было два офиса, один в Севастополе, один в Киеве. Мы определенно были знакомы, контактировали. Центр выпускал ежеквартальный журнал "Черноморская безопасность". Дмитрий в том числе публиковал там свои материалы", - сказал он.

"После оккупации мы приняли решение не продолжать работу в Севастополе, поскольку нужно было перерегистрироваться в соответствии с российским законодательством. После референдума, когда деятельность центра была приостановлена, Дмитрий там уже не работал", - добавил Гончар.

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