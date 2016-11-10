Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналисты показали дом-"храм" династии судей с Полтавщины

Четверг, 10 ноября 2016, 17:33

Заместитель председателя апелляционного суда Полтавской области Сергей Галенкин задекларировал самый большой среди судей Полтавщины дом площадью 661 м. кв.

Об этом сообщается на сайте проекта Автомайдана "PROSUD".

Активисты отметили, что дом судьи, находиться в пригороде Полтавы (с. Росошенци), и похож на религиозный храм.

Согласно декларации Галенкина за 2014 и 2013 годы основным доходом семьи из четырех человек является заработная плата судьи. Галенкин указал в декларации также и наличные средства в размере 150 тысяч грн.

 
скриншот

"Основным доходом жены судьи Галенкина за последние два года есть средства полученные от предоставления в аренду имущества, очевидно квартиры, в размере 60 тыс. в год", - говорится в сообщении.

Указывается, что она является частным нотариусом, однако, в последнее доход от ее осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности упоминается в декларации Галенкин за 2013 год.

"Итак, согласно официальной декларации господина Галенкина, по меньшей мере последние три года, именно его заработная плата судьи была основным доходом семьи", - заключается в публикации.

Огромный дом впервые упоминается в декларации судьи Галенкин за 2014 год, согласно же государственному реестру имущественных прав зарегистрировано данный дом в феврале 2015 года.

Также Галенкин имеет земельный участок размером 30 соток в селе Дудниково Полтавского района зарегистрированный также в 2015 году.

"На соседнем участке расположен дом, размером 245 м. кв. принадлежащий жене господина Галенкин. Зарегистрировано дом Елены Васильевны также в январе 2015 года", - говорится в тексте.

Указывается, что дача Галенкина размещена возле соснового леса на 9 паях дачного кооператива "Заря" и состоит из 4 жилых домов.

"Кроме домов владеет семья Галенкина также квартирой и двумя офисами в Полтаве, а также квартирой в Киеве. Последняя принадлежит теще судьи Сергея Галенкина, приобрела она его уже находясь на пенсии в возрасте 66 лет", - говорится в расследовании.

У него и его жены есть три автомобиля и два мотоцикла.

Дочь Галенкина Юлия с 2015 года работает судьей Октябрьского районного суда Полтавы.

"Очевидно, перед нами рождения новой судейской династии. Учитывая амбиции Сергея Галенкина стать председателем апелляционного суда Полтавской области, мы опасаемся относительно данной судейской семьи. Однако Сергея Анатольевичау, и его дочь, Юлию Сергеевну, еще ждет квалификационная оценка судей", - указывают активисты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судПолтавадекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: