Ган: ЄС має надати Україні "безвіз" у найближчі тижні

Комісар ЄС Йоганнес Ган заявляє, що в найближчі тижні Європейський Союз має виконати власні зобов’язання щодо запровадження безвізового режиму.

Про це він сказав під час телефонної розмови із президентом Петром Порошенко, передає сайт глави держави.

"Співрозмовники обговорили низку актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема запровадження безвізового режиму для громадян України. Комісар ЄС вчергове наголосив, що Україна виконала всі критерії і в найближчі тижні Європейський Союз має виконати власні зобов’язання", - сказано у повідомленні.

Вказується, що Порошенко і Ган відзначили "готовність тісно співпрацювати з новою президентською адміністрацією США для допомоги Україні у протидії російській агресії".

"Глава держави наголосив, що рішення Європейської Комісії щодо розширення доступу "Газпрому" до газопроводу Opal не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне Співтовариство", - сказано у повідомленні.

Як відомо, в ході зустрічі з главою представництва ЄС в Україні Х'юго Мінгареллі заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що дозвіл Єврокомісії збільшити прокачку газу "Газпрому" по трубопроводу OPAL в обхід України є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Єврокомісія надала російському концерну "Газпром" ширший доступ до газопроводу OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.

Голосування питання про скасування візових вимог для українців не внесено до порядку денного пленарної сесії Європарламенту в листопаді.

Президент Європейської ради Дональд Туск у розмові з президентом України Петром Порошенком 28 жовтня наголосив, що перед наданням Україні безвізового режиму ЄС має завершити внутрішні процедури.

Як повідомлялося, подальшого прогресу щодо безвізового режиму для України не буде, доки не буде схвалено новий механізм призупинення безвізових режимів.

Українська правда