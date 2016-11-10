ФСБ показала відео з "диверсантами" і візиткою Яроша

Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відео, на якому нібито зафіксоване затримання так званих "українських диверсантів" у Криму.

Ролик з’явився у четвер ввечері.

На змонтованих кадрах російські силовики демонструють візитівку "Правого сектора", а також зброю, яку нібито знайшли у приміщенні, де міг проживати один із затриманих, й вибухівку, яку нібито знайшли у схованці десь надворі.

На відео показують лише одного чоловіка з трьох затриманих, про яких повідомлялося раніше.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Українська правда