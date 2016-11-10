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Міноборони про "диверсантів" у Криму: ФСБ перетворилося на фабрику брехні

Четвер, 10 листопада 2016, 08:47

У Міноборони України спростовують інформацію ФСБ РФ про затримання в Севастополі нібито учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає Інтерфакс-Україна.

"В реальності ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає. Російські спецслужби таким чином намагаються показати свою ефективність, вводячи в черговий раз в оману своє найвище російське керівництво, народ і міжнародне співтовариство", - повідомив Лисенко.

За його словами, якщо проаналізувати останні заяви ФСБ РФ, їх попередні висловлювання, то "можна зробити висновок, що ФСБ перетворилася на фабрику брехні".

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

Такі заяви пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Перший раунд відбувся влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Панова затримано.

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Крім нього, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в Криму заарештовано людину на ім'я Андрій Захтій, яким виявився уродженець Львівської області, житель Євпаторії, який працював в будівельній сфері.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосія
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