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Порошенко зідзвонився з Лукашенком

Четвер, 10 листопада 2016, 20:40

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, співрозмовники домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.

Президенти також обговорили співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Порошенко та Лукашенко привітали позитивні результати Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічної співпраці, чергове засідання якої відбулося 10 листопада у Мінську.

Президенти констатували позитивну динаміку двосторонньої торгівлі, зокрема ріст товарообігу між Україною та Білоруссю.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЛукашенко
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