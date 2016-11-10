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Порошенко созвонился с Лукашенко

Четверг, 10 ноября 2016, 20:40

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, собеседники договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Президенты также обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

Порошенко и Лукашенко поприветствовали положительные результаты Межправительственной украинского-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, очередное заседание которой состоялось 10 ноября в Минске.

Президенты констатировали положительную динамику двусторонней торговли, в частности рост товарооборота между Украиной и Беларусью.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЛукашенко
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