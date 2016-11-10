Порошенко созвонился с Лукашенко
Четверг, 10 ноября 2016, 20:40
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, собеседники договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.
Президенты также обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.
Порошенко и Лукашенко поприветствовали положительные результаты Межправительственной украинского-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, очередное заседание которой состоялось 10 ноября в Минске.
Президенты констатировали положительную динамику двусторонней торговли, в частности рост товарооборота между Украиной и Беларусью.
Украинская правда