Консул відвідав незаконно засуджених українців в РФ

Український консул відвідав незаконно засуджених в Росії українців - Валентина Виговського і Олександра Костенка.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.

"8-9 листопада ц.р. в приміщенні виправної колонії в м. Кірово-Чепецьк (Кіровська область) відбулися зустрічі консульської посадової особи Посольства України в РФ з незаконно засудженими в Росії громадянами України О.Костенком та В.Вигівським", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічей консул перевірив умови утримання і стан українців. Їм була надана консульсько-правова та матеріальна допомога.

"Скарг на наявність упередженого ставлення чи інших протиправних дій з боку адміністрації колонії ув’язнені не висловлювали", - відзначили в департаменті.

Валентин Виговський був незаконно затриманий в Криму в 2014 році і звинувачений в шпигунстві. Російський суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму.

Російська влада звинувачує Олександра Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута". Суд в окупованому Криму призначив йому 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.