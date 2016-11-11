Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Консул посетил незаконно осужденных украинцев в РФ

Пятница, 11 ноября 2016, 03:41

Украинский консул посетил незаконно осужденных в России украинцев – Валентина Выговского и Александра Костенко.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"8-9 ноября с.г. в помещении исправительной колонии в г. Кирово-Чепецк (Кировская область) состоялись встречи консульского должностного лица Посольства Украины в РФ с незаконно осужденными в России гражданами Украины О.Костенко и В.Виговским", - говорится в сообщении.

Во время встреч консул проверил условия содержания и состояние украинцев. Им была предоставлена консульско-правовая и материальная помощь.

"Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали", - отметили в департаменте.

Валентин Выговский был незаконно задержан в Крыму в 2014 году и обвинен в шпионаже. Российский суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Российские власти обвиняют Александра Костенко в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику "Беркута". Суд в оккупированном Крыму назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: