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США доповіли в ОБСЄ про нарощування військових РФ в Криму

П'ятниця, 11 листопада 2016, 04:30
США доповіли в ОБСЄ про нарощування військових РФ в Криму

Кремлівське керівництво продовжує нарощувати військову силу в окупованому Криму, розширюючи військові бази і відновлюючи зруйновану радянську інфраструктуру.

Про це заявив у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні представник США при Організації посол Деніел Байєр, передає "Укрінформ".

"Ми вкотре звертаємо увагу Постійної ради на окупацію і спробу анексії Росією українського півострова Крим. Росія нарощує свою військову присутність в цьому регіоні, відновлюючи українську і радянську інфраструктуру, таку як РЛС "Дніпро" розширюючи бази та розміщуючи все більше військових на українській землі", - підкреслив представник США.

Він зазначив, що це є зовнішнім нарощуванням військ на українському півострові, "яке відбувається без згоди України, в порушення її суверенітету і територіальної цілісності".

Представник США також висловив глибоку стурбованість у зв'язку з новими випадками порушень прав людини в Криму.

"На цьому тижні ще шість кримських татар були відправлені на примусову психіатричну експертизу через протести російській окупації", - зазначив Байєр.

Крім того, він нагадав про те, що 19 кримським татарам, були пред'явлені звинувачення у членстві в ісламістській організації  "Хізб-ут-Тахрір", яка визнана законною в Україні, але заборонена в РФ.

"Коли в серпні до кримськотатарського лідера Ільмі Умерова застосували таку тривожну практику, цей образливий свавільний акт нагадав практику радянської епохи. Ми закликаємо Росію припинити практикувати каральну психіатрію", - заявив представник США.

Він ще раз підкреслив, пов'язані з Кримом санкції проти Росії продовжують діяти, поки вона не припинить окупацію півострова.

Теми: ОБСЄСШАанексія
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