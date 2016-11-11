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США доложили в ОБСЕ о наращивании военных РФ в Крыму

Пятница, 11 ноября 2016, 04:30
США доложили в ОБСЕ о наращивании военных РФ в Крыму

Кремлевское руководство продолжает наращивать военную силу в оккупированном Крыму, расширяя военные базы и восстанавливая разрушенную советскую инфраструктуру.

Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации посол Дэниел Байер, передает "Укринформ".

"Мы еще раз обращаем внимание Постоянного совета на оккупацию и попытку аннексии Россией украинского полуострова Крым. Россия наращивает свое военное присутствие в этом регионе, восстанавливая украинскую и советскую инфраструктуру, такую как РЛС "Днепр", расширяя базы и размещая все больше военных на украинской земле", - подчеркнул представитель США.

Он отметил, что это является внешним наращиванием войск на украинском полуострове, "которое происходит без согласия Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности".

Представитель США также выразил глубокую обеспокоенность в связи с новыми случаями нарушений прав человека в Крыму.

"На этой неделе еще шесть крымских татар были отправлены на принудительную психиатрическую экспертизу из-за протестов российской оккупации", - отметил Байер.

Кроме того, он напомнил о том, что 19 крымским татарам, были предъявлены обвинения в членстве в исламистской организации "Хизб-ут-Тахрир", которая признана законной в Украине, но запрещена в РФ.

"Когда в августе к крымскотатарскому лидера Ильми Умерову применили такую тревожную практику, этот оскорбительный своевольный акт напомнил практику советской эпохи. Мы призываем Россию прекратить практиковать карательную психиатрию", - заявил представитель США.

Он еще раз подчеркнул, связанные с Крымом санкции против России продолжают действовать, пока она не прекратит оккупацию полуострова.

Темы: ОБСЕСШАаннексия
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