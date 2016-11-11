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Доба в АТО: Бойовики били по всій лінії розмежування

П'ятниця, 11 листопада 2016, 06:23

У зоні АТО за минулу добу вогонь бойовиків не вщухав по всій лінії розмежування, переважно били з мінометів.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

"На Маріупольському напрямку вони вели вогонь по наших позиціях в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного. В районі Водяного ворог застосував самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці - озброєння БТР, БМП та гранатомети. Тут же неодноразово працював снайпер. По Павлополю та Водяному ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку з мінометів обстріляли Новозванівку, а з гранатометів - Кримське і Станицю Луганську. Крім того Станицю Луганську і Щастя обстріляв снайпер.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстріляли Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївку і Новгородське.

З гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Зайцевого.

Всього за минулу добу було 35 обстрілів.

Теми: АТО
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