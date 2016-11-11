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Сутки в АТО: Боевики били по всей линии разграничения

Пятница, 11 ноября 2016, 06:23

В зоне АТО за прошедшие сутки огонь боевиков не утихал по всей линии разграничения, преимущественно били из минометов.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении они вели огонь по нашим позициям в районе Марьинки, Красногоровки, Гнутово и Широкино. В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь же неоднократно работал снайпер. По Павлополю и Водяному враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Новозвановку, а из гранатометов - Крымское и Станицу Луганской. Кроме того Станицу Луганскую и Счастье обстрелял снайпер.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреляли Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевку и Новгородское.

Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским позициям в районе Зайцево.

Всего за минувшие сутки было 35 обстрелов.

Темы: АТО
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