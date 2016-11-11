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За три дні на Донбасі 4 тисячі разів порушували тишу - Хуг

П'ятниця, 11 листопада 2016, 12:21

На Донбасі протягом лише трьох днів ОБСЄ зафіксувала більше 4 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг під час брифінгу у Києві.

"Безпекова ситуація вздовж лінії зіткнення на сході України залишається нестабільною. За останні декілька днів спостерігачі СММ стали свідками запеклих боїв у гарячих точках на усій території Донбасу", - сказав він.

"Минулого тижня загалом ми зареєстрували майже 7 тисяч порушень режиму припинення вогню. До середи цього тижня показники зафіксованих порушень сягнули вище цієї відмітки. Загальна кількість порушень була більше 4 тисяч лише у період з понеділка до середи", - додав Хуг.

За його словами минулого тижня кількість вибухів від вогню із реактивних систем залпового вогню, мінометів та артилерії збільшилася приблизно на 50%, якщо порівнювати із попереднім тижнем.

Як відомо, 5 листопада Хуг заявляв про зростання на 40% кількості порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі.      

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбасАТО
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