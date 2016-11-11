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За три дня на Донбассе 4 тысячи раз нарушали тишину - Хуг

Пятница, 11 ноября 2016, 12:21

На Донбассе в течение всего трех дней ОБСЕ зафиксировала более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в Киеве.

"Ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения на востоке Украины остается нестабильной. За последние несколько дней наблюдатели СММ стали свидетелями ожесточенных боев в горячих точках на всей территории Донбасса", - сказал он.

"На прошлой неделе в целом мы зарегистрировали почти 7 тысяч нарушений режима прекращения огня. В среду на этой неделе показатели зафиксированных нарушений достигли выше этой отметки. Общее количество нарушений было более 4 тысяч только в период с понедельника по среду", - добавил Хуг.

По его словам на прошлой неделе количество взрывов от огня с реактивных систем залпового огня, минометов и артиллерии увеличилось примерно на 50%, если сравнивать с предыдущей неделей.

Как известно, 5 ноября Хуг заявлял о росте на 40% количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбассАТО
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