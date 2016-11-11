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Нефьодов потролив закон і поцікавився у МОЗ здоров'ям Бритні Спірс

П'ятниця, 11 листопада 2016, 17:21

Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов пропонує змінити законодавство України "Про доступ до публічної інформації".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нефьодов заявив, що нинішній закон зобов’язує держвідомства відповідати на всі інформаційні запити.  

"Не відповідати ми не можемо. Закон. Терміни - 2-5 робочих днів. Є адмінвідповідальність за невиконання. Підписувати має керівник особисто, делегувати неможливо. Біля 15 людей в ВРУ працюють, накладаючи штрафи за відсутність відповідей в зазначений термін. Купа людей в усіх відомствах працює над відповідями", - написав він.

За його словами, минулого року тільки в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповіли на 49 тисяч запитів громадян, витратили на це 25 млн.грн.

Також він написав, що держоргани подають відписки на запити, "тому що адекватні запити губляться в тоннах спаму або запитів на кшталт "надайте всю інформацію про металлургію з 1995 року".

Водночас Нефьодов надіслав запит у МОЗ із проханням надати інформацію про стан здоров'я громадянки США Брітні Спірс.

Українська правда

Теми: МОЗзаконодавствоЗМІ
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