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Нефьодов потролив закон и поинтересовался у МОЗ здоровьем Бритни Спирс

Пятница, 11 ноября 2016, 17:21

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов предлагает изменить законодательство Украины "О доступе к публичной информации".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нефьодов заявил, что нынешний закон обязывает госведомства отвечать на все информационные запросы.

"Не отвечать мы не можем. Закон. Сроки - 2-5 рабочих дней. Есть административную ответственность за невыполнение. Подписывать должен руководитель лично, делегировать невозможно. Около 15 человек в ВРУ работают, накладывая штрафы за отсутствие ответов в срок. Куча людей во всех ведомствах работает над ответами", - написал он.

По его словам, в прошлом году только в Министерство экономического развития и торговли Украины ответили на 49 тысячи запросов граждан, потратили на это 25 млн грн.

Также он написал, что госорганы подают отписки на запросы, "потому что адекватные запросы теряются в тоннах спама или запросов типа "дайте всю информацию о металлургии с 1995 года".

В то же время Нефьодов запросил в Минздраве с просьбой предоставить информацию о состоянии здоровья гражданки США Бритни Спирс.

Украинская правда

Темы: МинздравзаконодательствоСМИ
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