Бойовики у п’ятницю зосередили свої обстріли на Маріупольському напрямку

У п’ятницю бойовики зосередили свої обстріли на Маріупольському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів по Красногорівці та Водяному, а з гранатометів та стрілецької зброї - по Павлополю, Новотроїцькому та Старогнатівці.

Крім іншого озброєння, по Новомихайлівці вогонь вела БМП бойовиків.

"Мало не щодня вперто продовжують бойовики обстрілювати і Станицю Луганську. Не став винятком і сьогоднішній день. Там противник вів вогонь з гранатометів. Загалом за вказаний період (з опівночі до 18:00) відбулося 12 обстрілів", - повідомили у прес-центрі АТО.

У заяві йдеться, що після розшифровки даних з літального апарату збройних сил Російської Федерації "Орлан-10, який нещодавно знешкодили українські військові, стало відомо про беззаперечну участь Російської Федерації у конфлікті на Донбасі.

"За допомогою безпілотника з бортовим номером 10332 здійснювались прицільні обстріли позицій підрозділів сил Антитерористичної операції з боку НЗФ у районах населених пунктів Широкине, Водяне, Талаківка", - заявили у прес-центрі.

Водночас мінометний та артилерійський вогонь вівся з районів Саханка, Комінтернове, Заїченко.

"За період з 08.20-11.30 10.10.2016 НЗФ було випущено по підрозділах сил АТО більше 200 мін та снарядів. Втрати склали: вбитими – 2, поранено – 6. Прицільність обстрілів підтверджує дорозвідку наших позицій та корегування вогню артилерії НЗФ з боку ЗС РФ та в черговий раз підтверджує злочинну діяльність та безпосередню участь ЗС РФ в військовому конфлікті на сході України", - сказано у заяві.

Українська правда