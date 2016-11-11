Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики в пятницу сосредоточили свои обстрелы на Мариупольском направлении

Пятница, 11 ноября 2016, 18:41

В пятницу боевики сосредоточили свои обстрелы на Мариупольском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов по Красногоровке и Водяном, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке.

Помимо прочего вооружения, по Новомихайловке огонь вела БМП боевиков.

"Почти каждый день упорно продолжают боевики обстреливать и Станицу Луганскую. Не стал исключением и сегодняшний день. Там противник вел огонь из гранатометов. Всего за указанный период (с полуночи до 18:00) состоялось 12 обстрелов", - сообщили в пресс-центре АТО.

В заявлении говорится, что после расшифровки данных с летательного аппарата вооруженных сил Российской Федерации "Орлан-10, который недавно обезвредили украинские военные, стало известно о безоговорочном участии Российской Федерации в конфликте на Донбассе.

"С помощью беспилотника с бортовым номером 10332 осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НВФ в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Талаковка", - заявили в пресс-центре.

В то же время минометный и артиллерийский огонь велся из районов Саханки, Коминтерново, Заиченко.

"За период с 08.20-11.30 10.10.2016 НВФ было выпущено по подразделениям сил АТО более 200 мин и снарядов. Потери составили: убитыми - 2, ранеными - 6. Прицельность обстрелов подтверждает доразведку наших позиций и корректировку огня артиллерии НВФ со стороны ВС РФ и в очередной раз подтверждает преступную деятельность и непосредственное участие ВС РФ в военном конфликте на востоке Украины", - сказано в заявлении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
Все новости...
Реклама: