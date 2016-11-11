Боевики в пятницу сосредоточили свои обстрелы на Мариупольском направлении

В пятницу боевики сосредоточили свои обстрелы на Мариупольском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов по Красногоровке и Водяном, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке.

Помимо прочего вооружения, по Новомихайловке огонь вела БМП боевиков.

"Почти каждый день упорно продолжают боевики обстреливать и Станицу Луганскую. Не стал исключением и сегодняшний день. Там противник вел огонь из гранатометов. Всего за указанный период (с полуночи до 18:00) состоялось 12 обстрелов", - сообщили в пресс-центре АТО.

В заявлении говорится, что после расшифровки данных с летательного аппарата вооруженных сил Российской Федерации "Орлан-10, который недавно обезвредили украинские военные, стало известно о безоговорочном участии Российской Федерации в конфликте на Донбассе.

"С помощью беспилотника с бортовым номером 10332 осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НВФ в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Талаковка", - заявили в пресс-центре.

В то же время минометный и артиллерийский огонь велся из районов Саханки, Коминтерново, Заиченко.

"За период с 08.20-11.30 10.10.2016 НВФ было выпущено по подразделениям сил АТО более 200 мин и снарядов. Потери составили: убитыми - 2, ранеными - 6. Прицельность обстрелов подтверждает доразведку наших позиций и корректировку огня артиллерии НВФ со стороны ВС РФ и в очередной раз подтверждает преступную деятельность и непосредственное участие ВС РФ в военном конфликте на востоке Украины", - сказано в заявлении.

Украинская правда