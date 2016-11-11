У Луцьку за хабар затримали керівника облуправління
П'ятниця, 11 листопада 2016, 21:40
У Луцьку за хабар затримали керівника обласного управління архітектурно-будівельної інспекції.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Найпоширеніші зони хабарництва - виділення землі та погодження будівельних робіт.
Сьогодні в Луцьку облпрокуратура разом з СБУ та Нацполіцією з затримали на гарячому керівника обласного управління архітектурно- будівельної інспекції", - написав він на Facebook.
"Для пана начальника та двох його співучасників черговий хабар з селян став останнім", - додав Луценко.
Українська правда