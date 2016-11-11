В Луцке за взятку задержали руководителя облуправления
Пятница, 11 ноября 2016, 21:40
В Луцке за взятку задержали руководителя областного управления архитектурно-строительной инспекции.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Самые распространенные зоны взяточничества - выделение земли и согласование строительных работ. Сегодня в Луцке облпрокуратура вместе с СБУ и Нацполициею с задержали с поличным руководителя областного управления архитектурно-строительной инспекции", - написал он в Facebook.
"Для господина начальника и двух его соучастников очередная взятка с крестьян стала последней", - добавил Луценко.
Украинская правда